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Göztepe, Alex Matos transferi için Sheffield United ile anlaştı

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, Sheffield United'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Genç futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Göztepe, Sheffield United forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce İngiltere Championship ekibi Bristol City'den Sinclair Armstrong'u ve Brezilya temsilcisi Gremio'dan Andre Henrique'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de orta saha takviyesi için harekete geçti.

İzmir ekibinin, İngiltere Championship takımlarından Sheffield United'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos'un transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Haziran 2028'e kadar Sheffield United ile sözleşmesi bulunan genç futbolcunun da Göztepe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasındaki son görüşmelerin ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Sheffield United formasıyla Championship'te 8 maça çıkan Alex Matos, 323 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı sağlayamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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