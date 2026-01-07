Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, yenilenme çalışmaları ve pas ağırlıklı oyunlarla idmanı tamamladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda, oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken, diğer grup ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor