Göztepe Savunmasında Büyük Değişim

Göztepe, 4 stoper takviyesi yaparak savunmasını büyük oranda değiştirdi. Defansta geçtiğimiz sezondan sadece Atınç ve Lukas kaldı.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk iki maçında sadece 1 puan toplayarak kötü bir başlangıç yapan Göztepe, eksiklerini gidermek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibine gelenler ve gidenlerden sonra stoper bölgesindeki değişim dikkatleri çekti. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Atınç, Emir, Arslanagic, Mihojevic ve Lukas ile savunma bölgesinde rotasyon oluştururken, yeni sezonda bu oyuncuların 3'ü ayrıldı ve sadece Atınç ile Lukas takımda kaldı.

30 yaşındaki Atınç Nukan, ilk 11'in değişmez ismi olurken yanına ise Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Ümit Akdağ ve son olarak da Lasse Nielsen eklemesi yapıldı.

Öte yandan sarı-kırmızılı teknik heyetin ilerleyen haftalarda ise ideal savunma hattını oluşturması bekleniyor. - İZMİR