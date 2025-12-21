Haberler

Göztepe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

Güncelleme:
Süper Lig'de Göztepe, evinde ağırladığı Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Arda Okan Kurtulan, attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut

GÖZTEPE: Lis - Godoi, Taha, Heliton, Bokele, Dennis, Rhaldney (Dk. 90+2 Tibet), Arda Okan Kurtulan (Dk. 81 Sabra), Cherni, Efkan (Dk. 88 Furkan), Juan

SAMSUNSPOR: Okan – Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Zeki (Dk. 61 Polat), Eyüp (Dk. 73 Musaba), Makoumbou, Emre (Dk. 88 Yunus Emre), Soner Gönül (Dk. 61 Tomasson), Holse (Dk. 88 Soner Aydoğdu), Mouandilmadj

GOLLER: Dk. 23 ve Dk. 68 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Soner Gönül, Van Dongelen ( Samsunspor ), Efkan (Göztepe)

SÜPER Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen iki takım Göztepe ve Samsunspor'un maçında kazanan ev sahibi Göztepe oldu: 2-0. Geçen hafta Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında 23'üncü dakikada Arda Okan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Göz-Göz'de Arda Okan bu kez 68'inci dakikada sahne aldı, skor 2-0 oldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe 2-0 galip gelerek 2025 yılını galibiyetle tamamladı. Bu sonuçla Göztepe 32 puana yükselirken, Samsunspor 25 puanda kaldı.

23'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahası içerisinde çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altı pas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.

40'ıncı dakikada Göztepe gole yaklaştı. Efkan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altı pas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta gitti.

47'nci dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğinden yanından dışarı çıktı.

68'inci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan orta sahadan kapıp getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Mücadele Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

