Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe'nin golünü Arda Okan Kurtulan attı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut,

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan Bekiroğlu, Juan

Samsunspor : Okan Kocuk, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül, Makoumbou, Zeki Yavru, Eyüp Aydın, Holse, Emre Kılınç, Moundilmadji,

Gol: Dk.23 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe- Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı, İzmir temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe 23. dakikada öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahasında çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.

40. dakikada Göztepe 2. gole yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
