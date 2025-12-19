Haberler

Göztepe'de Orta Saha ve Forvet Sıkıntısı

Süper Lig'in son haftasında Göztepe, Samsunspor ile kritik bir karşılaşma oynayacak. Olaitan ve Miroshi'nin Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle kadroda büyük sıkıntı yaşanıyor. Teknik direktör Stoilov'un elinde sadece 3 orta saha oyuncusu kaldı.

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında pazar günü evinde Samsunspor'la Avrupa yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak Göztepe'yi orta saha ve forvet sıkıntısı bastı. Son haftalarda formu artan Olaitan ve takımın istikrarlı oyuncusu Miroshi'nin Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov'un elinde 3 orta saha oyuncusu kaldı. Olaitan, Benin Milli Takımı'na, Miroshi ise Tanzanya Milli Takımı'na davet edilirken, Samsunspor maçında Dennis, Rhaldney ve Efkan'ın görev yapacağı bildirildi.

Ancak olası bir değişiklik durumunda Göztepe'nin elinde orta saha oyuncusu kalmadı. Forvette ise kart cezalısı Janderson'dan da faydalanamayacak olan sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın görev yapacağı kaydedildi. Juan'la birlikte gol arayacak Sabra'nın yanı sıra genç Tibet'in de maçın gidişatına göre forma giymesi ihtimaller arasında yer alıyor. Dar bir kadroyla sahaya çıkacak Göztepe'de Stoilov'un oyuncularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardığı da bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
