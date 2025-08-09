Göztepe, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ile başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise duran top organizasyonları gerçekleştirdi.
Göztepe, bugün Rize'ye giderek kampa girecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor