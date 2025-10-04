Göztepe, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.
Göztepe, yarın saat 20.00'de sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor