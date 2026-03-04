Haberler

Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Göztepe, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular, savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma ile başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdü.

Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları çalışan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Göztepe-RAMS Başakşehir maçı, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
