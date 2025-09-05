Haberler

Göztepe'nin Yıldızı Malcom Bokele, Performansıyla Göz Dolduruyor

Göztepe'nin Yıldızı Malcom Bokele, Performansıyla Göz Dolduruyor
Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele, 2024-2025 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezon Bordeaux'dan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, takımında önemli bir yer edindi ve Kamerun A Milli Takımı'nda da forma giymeye başladı.

SÜPER Lig'de milli araya 8 puanla 3'üncü sırada giren Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele, geçen sezondan bu yana büyük çıkış yakaladı. 2024-2025 sezonun başında Fransa Lig 2 ekibi Bordeaux'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu yakaladığı istikrarla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. İlk geldiği yıl sarı-kırmızılılarda 36 resmi maça çıkan Bokele, 1 kez fileleri sarstı.

Bu sezona da çok iyi başlayan oyuncu, 4 Süper Lig maçının tamamında 90'ar dakika sahada kaldı ve ilk haftada deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor müsabakasında gol sevinci de yaşadı. Göztepe'de gösterdiği performansla Kamerun A Milli Takımı'na da davet edilen Bokele, Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri grup maçlarında da forma giymeye başladı. Bokele, D Grubu'nda yer alan Kamerun'un Esvatini'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada son 20 dakikada görev yaptı. Bokele, milli takımla 3'üncü sınavına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
