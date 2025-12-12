Göztepe'de Dennis'e Alman kancası

SÜPER Lig'de pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Alman kulüpleri kancayı attı. Sarı-kırmızılıların U19 takımına 3 sezon önce önce gelen, kısa sürede de kendini ispatlayıp A takımın vazgeçilmezi olan 21 yaşındaki futbolcu için RB Leipzig ve Union Berlin'in devreye girdiği bildirildi. Yaz döneminde Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 artı 5 milyon euro bedelle transfer eden Leipzig'in yönetimle iyi ilişkiler içinde olduğu ve Dennis transferinde de yol kat etmek için hamle yapacağı ifade edildi.

Leipzig'in yanı sıra diğer Bundesliga temsilcisi Union Berlin'in de Nijeryalı orta sahayı transfer etmek istediği vurgulandı. Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise devre arasında oyuncuyu satıp satmama konusunda henüz net kararını vermediği, bonservis bedeli olarak 8 milyon euro civarında bir bedel düşündüğü öğrenildi. Dennis'in adı geçen transfer döneminde de Almanya'dan TSG 1899 Hoffenheim ve Augsburg, Belçika'dan Anderlecht, Fransa'dan Rennes ile Rusya'dan Lokomotiv Moskova takımlarıyla anılmıştı.