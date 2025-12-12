Haberler

Göztepe'de Dennis'e Alman kancası

Göztepe'de Dennis'e Alman kancası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'nin 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, RB Leipzig ve Union Berlin'in transfer hedefi oldu. Dennis için bonservis bedelinin 8 milyon euro civarında olacağı belirtiliyor.

SÜPER Lig'de pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Alman kulüpleri kancayı attı. Sarı-kırmızılıların U19 takımına 3 sezon önce önce gelen, kısa sürede de kendini ispatlayıp A takımın vazgeçilmezi olan 21 yaşındaki futbolcu için RB Leipzig ve Union Berlin'in devreye girdiği bildirildi. Yaz döneminde Göztepe'de Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 artı 5 milyon euro bedelle transfer eden Leipzig'in yönetimle iyi ilişkiler içinde olduğu ve Dennis transferinde de yol kat etmek için hamle yapacağı ifade edildi.

Leipzig'in yanı sıra diğer Bundesliga temsilcisi Union Berlin'in de Nijeryalı orta sahayı transfer etmek istediği vurgulandı. Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise devre arasında oyuncuyu satıp satmama konusunda henüz net kararını vermediği, bonservis bedeli olarak 8 milyon euro civarında bir bedel düşündüğü öğrenildi. Dennis'in adı geçen transfer döneminde de Almanya'dan TSG 1899 Hoffenheim ve Augsburg, Belçika'dan Anderlecht, Fransa'dan Rennes ile Rusya'dan Lokomotiv Moskova takımlarıyla anılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ev ile iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi

Evinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, yaptığı açıklama pes dedirtti
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
title