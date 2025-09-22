Haberler

Göztepe'nin Yeni Transferleri Ligde Fark Yarattı

Göztepe'nin Yeni Transferleri Ligde Fark Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında attığı 10 golün 5'ini yeni transferlerden elde etti. İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle noğlu bir performans göstererek ligde ikinci sıraya yükseldi.

Göztepe'nin, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında attığı 10 golün 5'i yeni transferlerden geldi.

Göztepe'nin, Trendyol Süper Lig'de başarılı performans devam ediyor. İzmir temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu süreçte hanesine 12 puan yazdıran sarı-kırmızılılar, ligde ikinci sıraya kadar yükseldi.

Yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Göztepe, en değerli oyuncusu Romulo'yu rekor bir bonservis bedeliyle satarken, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Bu ayrılıkların ardından kadrosunu güçlendirmek adına 9 yeni transfer gerçekleştiren İzmir ekibi, yaptığı takviyelerle sezona güçlü başladı. Geride kalan haftalarda rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başaran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

10 golün 5'i yeni transferlerden

Göztepe'nin, attığı 10 golün yarısını yeni transferler kaydetti. Yaz döneminde takıma katılan Ibrahim Sabra, Janderson, Junior Olaitan, Efkan Bekiroğlu ve Rhaldney birer gol atarak skor katkısı sağladı.

Kalan golleri ise Anthony Dennis (2), Juan (1), Malcom Bokele (1) ve lig başladıktan sonra takımdan ayrılan Emersonn (1) kaydetti. Bu performansla birlikte Teknik Direktör Stanimir Stoilov, sezonun ilk 6 haftasında yeni transferlerinden önemli bir katkı almayı başardı.

Yapılan 7 asistin 6'sı da yeni transferlerden

Göztepe'nin yeni transferleri, attıkları gollerin yanı sıra asistleriyle de takımın hücum gücüne önemli katkı sağlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar toplam 7 asist yaparken, bunların da 6'sında yeni transferlerin imzası var. Cherni ve Janderson ikişer, Arda Okan Kurtulan ile Rhaldney ise birer asistle katkı sundu. Kalan tek asist de Heliton'dan geldi.

Bu performansla birlikte Göztepe'nin yeni oyuncuları, yalnızca gol değil, asist istatistikleriyle de ön plana çıkarak takımın hücum hattında etkili oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Tarihi zirveye saatler kala Şara'dan ABD gündemini sarsan açıklama
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin İttifakı teklifine tek cümlelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin "TRÇ ittifakı" önerisine tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.