Göztepe'nin yeni transferi Lasse Nielsen formayı kaptıramadı

1'nci Lig'de 3'te 3 yaparak adını Play-Off potasına yazdıran Göztepe'nin yeni transferlerinden Lasse Nielsen formayı çabuk kaptırdı. Sezon başında İsveç'in Malmö takımından transfer edilen 35 yaşındaki Danimarkalı stoper, 3 maçta ilk 11'de forma giyerken son 3 karşılaşmada ise yedek soyundu. Manisa FK ve Adanaspor maçlarında 1 dakika bile süre alamayan deneyimli oyuncu, son Boluspor deplasmanında ise son 29 dakika oyuna dahil oldu. Şu ana kadar takıma tam adapte olamayan Nielssen'in yerine teknik direktör Radomir Kokovic, yerli futbolcuları defansta tercih etti. Kokovic, Nielsen'i kızağa çekip üçlü defansta Ümit, Atınç ve Taha'yı kullandı. Göztepe, Nielssen'in ilk 11'de oynamadığı 3 maçı da gol yemeden kazandı. Göztepe deplasmanda Manisa FK'yı 1-0, Boluspor'u da 2-0 mağlup ederken, Gürsel Aksel Stadı'nda ise Adanaspor'u 1-0'la geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor