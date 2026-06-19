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Göztepe'nin yeni sezon yol haritası belli oldu

Göztepe'nin yeni sezon yol haritası belli oldu
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Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, 1 Temmuz'da Urla'da kampa girecek, 8 Temmuz'da Slovenya'ya hareket edecek. Takım, Bristol City'den İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'u transfer ederken, bazı oyuncularla yollarını ayırdı.

YENİ sezonda Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe'nin hazırlık kampı programı netlik kazandı. 1 Temmuz tarihinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sahaya inecek sarı-kırmızılılar, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Göztepe, 1-2 Temmuz'da ise sağlık sponsoru olan Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçecek. Göztepe kafilesi 8 Temmuz'da Slovenya'ya hareket edecek. Slovenya'nın Bled kasabasında ikinci etap çalışmalarına başlayacak İzmir ekibi 26 Temmuz'a kadar yurt dışında kalacak.

Göztepe, Slovenya'da 3 ya da 4 hazırlık maçı oynayacak. Göz-Göz'ün özel maç programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, U19 Gelişim Ligi'nde UEFA Gençlik Ligi'ne katılan U19 Takımı'ndan da genç oyuncuları kampa dahil edecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Göz-Göz, İngiltere Championship ekibi Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalarken, kaleciler Lis ve Ekrem, stoper Heliton, orta saha Krastev ve sağ bek Uğur Kaan ile yollarını resmen ayırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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