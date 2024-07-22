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Göztepe'nin Slovenya kampında Dragan Solak'tan destek

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Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Dragan Solak, Slovenya kampında takımı yalnız bırakmadı ve oyunculara destek verdi.

Onur ATIŞ / SLOVENYA,

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Sırp iş insanı Dragan Solak, takımı Slovenya kampında yalnız bırakmadı. Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance ile önce Göztepe'nin cumartesi günü Luton Town ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Solak, ertesi gün de izin yapan oyuncuları, teknik ekibi ve personeli ağırladı. Herkesle özel olarak ilgilenen Dragan Solak, Süper Lig'de mücadele edecek sarı-kırmızılılara çok güvendiğini ve her zaman destek vereceğini dile getirdi.

Kaptan İsmail Köybaşı ise Solak'a efsane kadronun olduğu fotoğrafı gösterip Göztepe'nin mazisi hakkında bilgiler verdi. Takım ise zorlu maraton öncesi hem Dragon Solak hem de Başkan Ankersen'in gösterdiği ilgi nedeniyle büyük moral depoladı. Hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam eden Göztepe, 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'ın NK Istra 1961 takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Göztepe, 25 Temmuz'da ise İzmir'e dönecek. Slovenya'da şu ana kadar 3 hazırlık maçı oynayan İzmir ekibi Charlton Athletic'e 3-1 yenilip, Macaristan takımı Fehervar ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe, geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden ancak küme düşen Luton Town'u ise 3-2 yenmeyi başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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