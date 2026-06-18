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Göztepe'nin sezon hazırlık kamp programı belli oldu

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, 1 Temmuz'da Urla'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Takım, sağlık kontrollerinin ardından 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da kamp yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon öncesi hazırlık kampı programı belli oldu.

Kulübün açıklamasına göre, takım 1 Temmuz'da Urla Adnan Süvari Tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak.

Sağlık sponsoru Medicana Hastanesinde 1-2 Temmuz'da rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirecek takım 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.

Slovenya'nın Bled kentinde 26 Temmuz'a kadar kamp yapacak sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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