Üye Girişi
Haberler

Göztepe'nin golcüsü Messaoudi sakatlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Göztepe'nin golcü oyuncusu Billel Messaoudi, Eyüpspor maçında sakatlandı ve Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

1'inci Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda lider Eyüpspor'u 5-1 yenerek 4'te 4 yapıp Süper Lig yoluna son sürat devam eden Göztepe'ye Billel Messaoudi'den kötü haber geldi. Tedavisi süren golcü Mame Diuof'un yokluğunda sarı-kırmızılıların ileri ucunda görev yapan Cezayirli oyuncu, Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanıp 26'ncı dakikada kenara alındı. Yapılan kontrollerin ardından Messaoudi'nin arka adalesinden sakatlandığı ve pazar günü deplasmanda oynayacak Bodrum FK maçında görev yapamayacağı ifade edildi.

Sezon başında Belçika'nın Kortjik ekibinden kiralanan Messaoudi, Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesiyle performansını yukarı çekti. Kanatlarda da görev yapan 26 yaşındaki futbolcu son 4 maçta 5 gole direkt katkı sağladı. Messaoudi, 2-0 kazanılan Tuzlaspor maçında 1, 3-0 galip gelinen Giresunspor karşılaşmasında 2 asist yaptı. Oyuncu, son Eyüpspor müsabakasında da çok etkili oldu. Messaoudi yalnız 26 dakika görev yapabildiği maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Eyüpspor Bodrum Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA 22 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Hatay'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? 1 ARALIK TWİTTER (X) AÇILMIYOR! Kung Fu Panda 4 ne zaman çıkacak? Kung Fu Panda 4 fragmanı! Kung Fu 4 vizyon tarihi ne? Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu kimdir? Ahmet Zorlu kaç yaşında ve nereli? FACEBOOK CUMA MESAJLARI: Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 2.Sayfa konuğu Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş gençliği! Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 22 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Sümbül'ün hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Murat Güloğlu evli mi? Murat Güloğlu eşi, sevgilisi kim? Asgari ücret 3.toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Güncel Akaryakıt Fiyatları 22 Aralık 2023 | Mazot fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Alper Taşdelen kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Alper Taşdelen kaç yaşında, nereli? Alper Taşdelen biyografisi! Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 22 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Bugün hangi diziler var? 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler yayınlanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title