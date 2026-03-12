Haberler

Göztepe'de Juan'ın gol orucu uzun sürdü

Göztepe'de Juan'ın gol orucu uzun sürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Göztepe'nin en golcü ismi Juan Silva, 30 Kasım'dan bu yana gol atamıyor. Takımın kötü gidişatına dur demek isteyen Göztepe, Alanyaspor maçı öncesi golcülerini uyardı.

SÜPER Lig'de son 5 maçını kazanamayan ve 6'ncı sıraya gerileyip Avrupa potasından çıkan Göztepe'nin en golcü ismi Brezilyalı forvet Juan Silva kasım ayından bu yana gole hasret kaldı. Yaklaşık 3 buçuk aydır ağları havalandıramayan Juan son olarak 30 Kasım 2025 tarihinde deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında sevinç yaşadı. Göztepe'nin 2-1 kazandığı maçta galibiyet golünü atan 24 yaşındaki oyuncu ardından suskunluğa büründü. Antalyaspor maçından sonra 10 karşılaşmaya çıkan Juan sadece 3 asist yaptı.

JEH VE LUIZ'DEN DE KATKI YOK

Attığı 6 golle Göz-Göz'ün en skorer ismi olan Brezilyalı oyuncunun gol orucu takımı da olumsuz etkiledi. Galibiyete hasret kalan Göztepe'de Juan'ın partnerleri de beklenen katkıyı koyamadı. Juan'ın vatandaşları Janderson ikinci yarıda 2 gol atabilirken, ara transferde Brezilya'dan gelen Jeferson (Jeh) ve Guilherme Luiz ise ne gol atabildi ne asist yapabildi. Cumartesi günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçını kazanıp kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un golcülerini uyardığı ve pozisyonları değerlendirme konusunda dikkatli olmalarını istediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Bu tavırlara neden olan olay ortaya çıktı!
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız