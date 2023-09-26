Göztepe'nin genç sol beki Yunus Emre Gedik dikkat çekiyor

Göztepe formasıyla bu sezon 4 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik, şu ana kadar yaptığı 2 asistle dikkatleri çekmeyi başardı. İsmail Köybaşı'nın sakatlanmasından sonra forma şansı bulan genç futbolcu, takımının son maçlarda aldığı puanlarda büyük rol oynadı.

Göztepe formasıyla bu sezon 4 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik, şu ana kadar yaptığı 2 asistle dikkatleri çekmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Yunus Emre Gedik, sergilediği performasla dikkat çekiyor. İsmail Köybaşı'nın sakatlanmasından sonra forma şansı bulan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu, bu sezon oynadığı 4 maçta 2 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, Çorum FK ve Altay'a karşı oynadığı ilk iki maçta skor katkısı veremezken, son iki karşılaşmada ise Bandırmaspor ile Manisa FK'ya karşı 1'er asist yapma başarısı gösterdi ve takımının 4 puan almasında büyük pay sahibi oldu.

Yunus Emre, geride kalan sezonda ligde 20 maçta toplam 4 asist yapmıştı. - İZMİR