Göztepe'nin Forvetleri Beklentilerin Altında Kaldı
Göztepe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi forvetlerinde yaşanan etkisiz performans sorunlarını masaya yatırdı. Bu sezon 10 maçta toplamda 12 gol atan takımda forvetler Juan, Janderson ve Sabra toplamda sadece 4 gol kaydedebildi.

SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe'nin 3 forveti şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Bu sezon geride kalan 10 maçta 12 gol atabilen sarı-kırmızılılarda takımın hücumdaki isimleri Juan, Janderson ve Sabra toplam 4 gol kaydedebildi. Juan Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırırken, Sabra yine Beşiktaş müsabakasında jeneriklik bir gole imza attı. Janderson ise ilk golünü ise 3'üncü haftada deplasmanda oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaydetti. 2 de asist yapan Brezilyalı golcü Janderson son 7 maçta takıma herhangi bir skor katkısında bulunamadı.

İbrahim Sabra ise Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanarak son 2 müsabakada forma giyemedi. Göztepe'nin yazın 20 artı 5 milyon euro karşılığında Alman ekibi Leipzig'e sattığı Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, Bundesliga'da 9 maçta 3 gol atı 3 de gol pası verdi. Romulo gösterdiği performansla beğenileri topladı. Fransa'nın Toulouse takımına 3 milyon euro karşılığında giden Emerson da Lig 1'de 5 maçta 2 gol atıp, 1 asistle oynadı. Yaz döneminde Kasımpaşa'ya giden yerli golcü Kubilay Kanatsızkuş ise İstanbul temsilcisinde gol sevinci yaşayamadı, 1 asist yapabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
