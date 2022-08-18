Göztepe'nin devir işlemleri bitti! Rasmus Ankersen, Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı olacak

8 yıldır Göztepe'nin hisselerinin çoğunu elinde bulunduran ve geçen sezon içinde başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil, düzenlenecek törenle kulübün Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen'e devrini gerçekleştirecek.

YARIN 16.00'DA İMZALAR ATILACAK

Ajans spor'da yer alan habere göre, Yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak hisse lansmanı ile bütün çalışmalar resmiyete kavuşacak, imzalar atılacak. Toplantıda Mehmet Sepil, Sport Republic'ten kurucu ortak ve şirket başkanı Henrik Kraft ile kurucu ortak ve şirket CEO'su Rasmus Ankersen hazır bulunacak.

Rasmus Ankersen

RASMUS ANKERSEN KİMDİR?

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı. Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021'de Southampton'ın sahibi oldu. Futbolculuk geçmişi de bulunan Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.

İLK YABANCI YATIRIMCI

Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralırsa Türk sporuna ilk yabancı yatırım olacak. Avrupa'da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir'in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olacak. Mehmet Sepil, daha önce yaptığı basın açıklamasında Ankersen'le görüştüklerini doğrulayıp kulübün küme düşerek gelirlerini azalmasıyla ibrenin yerli yatırımcılara döndüğünü açıklamıştı.