Göztepe'de sakatlığını atlatan Bokele takımla çalışmalara başladı

Göztepe'nin savunma oyuncusu Malcom Bokele'nin sağlık durumu iyi olduğu açıklandı. Sakattan sonra yapılan kontrollerde ciddi bir problemin olmadığı ve kısa sürede toparlandığı belirtildi. Bokele, Teknik Direktör Stoilov'un kararına göre Alanyaspor maçında oynayabilir.

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Göztepe'nin savunma oyuncusu Malcom Bokele'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kamerunlu futbolcunun ciddi bir probleminin bulunmadığı ve kısa sürede toparlandığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'nin deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen ve sahayı sedyeyle terk eden Malcom Bokele'nin durumu netleşti. Yapılan kontrollerde oyuncunun ciddi bir problemine rastlanmadı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasında önemli bir rol üstlenen Bokele, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanlarda yer alan Kamerunlu futbolcunun durumunu teknik heyet yakından takip ediyor. Şu ana kadar yapılan kontrollerde futbolcunun forma giymesine engel bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Son kararı Stoilov verecek

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, Malcom Bokele'nin son durumuna göre karar vereceği öğrenildi. Bokele'nin hafta sonu oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında sahada olabileceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
