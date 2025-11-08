Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor
Göztepe, Süper Lig'de oynadığı Kasımpaşa maçında Atatürk portresinin bulunduğu özel formalarla sahaya çıktı. Futbolseverler, sosyal medyada yaptığı yorumlarla formaya büyük ilgi gösterdi.
- Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
- Göztepe'nin gollerini 52. ve 55. dakikalarda Juan kaydetti.
- Göztepe oyuncuları, Atatürk portresinin yer aldığı formalarla mücadele etti ve bu formalar sosyal medyada beğeni topladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İzmir ekibi Göztepe, deplasmanda İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
GOLLER JUAN'DAN GELDİ
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda takımın en golcü oyuncusu olan Juan kaydetti.
ATATÜRK PORTRELİ FORMA
Göztepe oyuncuları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Atatürk portresinin yer aldığı formalarla mücadele etti. Bu formalar, sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Yapılan yorumlarda formanın çok beğenildiği ifade edildi.
İşte o forma;