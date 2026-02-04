Göztepe, Mohammed'i açıkladı

Haberler

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bodrum FK'dan Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mohammed, bu sezon Bodrum FK ile 1. Lig'de 19 maçta 1 gol atmıştı.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe ara transferde Bodrum FK'dan anlaşmaya vardığı Ganalı orta saha Musah Mohammed'in imzasını resmen duyurdu. Türkiye'de 2021 yılından beri Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum'da forma giyen 2002 doğumlu futbolcuyla 3,5+1 yıllık kulüp opsiyonlu sözleşme yapıldığı belirtildi. Mohammed bu sezon Bodrum FK'da 1'inci Lig'de 19 maçta 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
