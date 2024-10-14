Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Manisa FK'yı 3-2 Mağlup Etti

Göztepe, Manisa FK'yı 3-2 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında Manisa FK'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Göztepe'den Ahmed Ildız ve Juan golleriyle skoru belirledi. Aynı zamanda Yalçın Kayan'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, milli maçlar sebebiyle verilen arayı antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla değerlendirmeye devam ediyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Eyüpspor'a konuk olacak. 9. hafta mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sürede Manisa FK ile de bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Arda Özçimen, Ogün Bayrak, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, İsmail Köybaşı, Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki, Victor Hugo, Juan ve David Datro Fofana 11'iyle çıkan Göztepe, müsabakanın hemen başında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve Ahmed Ildız (1) ile Juan'ın (2) golleriyle müsabakayı 3-2 kazanmayı başardı. Konuk ekip Manisa FK'nın gollerini ise Dani Ramirez ve sarı-kırmızılı kaleci Arda Özçimen kendi kalesine attı.

Yalçın Kayan ara transfer döneminde gidecek

Bu sezon Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe maçında yaptığı disiplinsiz hareketten dolayı kadro dışı kalan Yalçın Kayan, yaz transfer döneminin sonunda kendisine takım bulamayınca kadro dışı kalmaya devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözden çıkardığı orta saha oyuncusu, antrenmanlarını bireysel olarak sürdürmeye devam ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşmesi kalan Yalçın'ın ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisa izmir Urla

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor

Erdoğan başkanlığındaki zirvenin ana konusu Türkiye'nin kanayan yarası olacak

 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un aylar önce depolarını kapattığı ortaya çıktı

 Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler

Kurtulmuş'un 3. madde çıkışı AK Parti kurucusunu epey kızdırdı
Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

Bankalar limit düşürmek isteyen müşterilerine mesaj yollamaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? 28 Ekim özel sektöre tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, iş yeri açılır mı? Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli? 28-29 EKİM TATİL Mİ? 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi? Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi! Barış Alper neden yok? İzlanda- Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz neden oynamıyor? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir? Türkiye İzlanda muhtemel 11'ler! Türkiye- İzlanda maçında kimler oynayacak? Kabine Toplantısı Gündemi 14 Ekim: Emekliye ve memur zammı olacak mı? Hileli gıda konusu, artan şiddet ve cinayet olayları Yalçın Karatepe kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.