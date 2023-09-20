Göztepe, Manisa deplasmanına yeni transferlerle çıkacak

Onur ATIŞ / İZMİR,

BANDIRMASPOR'la evinde 1-1 berabere kaldıktan bu hafta Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olacak 1'inci Lig ekibi Göztepe'de yeni transferler Ahmed Ildız ve Doğan Erdoğan hazır hale geldi. Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Ahmed'in sorunun kalmadığı ifade edildi. Orta sahada görev alan iki oyuncunun da teknik direktör Radomir Kokovic'ten görev beklediği, Hırvat çalıştırıcının da Ahmed ve Doğan'a Manisa deplasmanında şans vereceği kaydedildi.

Göztepe'de Altay'la oynanan İzmir derbisinde kırmızı kart gören stoper Atınç Nukan'ın da cezası sona erdi. Tecrübeli savunmacının Manisa FK'ya karşı ilk 11'de sahada olacağı ifade edildi. Yaşadığı sakatlıktan dolayı Kokovic'in faydalanamadığı hücum oyuncusu Obinna Mamah'ın da bu hafta sahalara döneceği vurgulandı. Sol bek İsmail Köybaşı dışında önemli eksiği bulunmayan Göz-Göz'de kadronun genişlemesi de teknik heyeti rahatlattı.