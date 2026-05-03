Göztepe maçının ardından

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 32'inci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç değerlendirmesinde "Yine ilk yarısı, ikinci yarısı farklı bir maç. Kırmızı karta kadar ve sonrası 2 farklı şekil. Kırmızı karttan sonra özellikle belki de yine antrenörlük hayatımda ilk kez belki de öyle olması gerekiyordu, kaos istedim. Bu kaostan da 1 puan çıktı çok şükür. İyi tarafından baktığımızda '10 kişi bu kadar dinamik takıma ikinci yarı pozisyon vermedik' desek yeridir. Buna rağmen duran toptan beklediğimiz yan top ortalardan, faullerden atılan golümüz var, iptal edilen faul olan, kaçırdıklarımız var denilebilecek bir maç. Sonuçta ikinciliği takip ediyoruz fakat 3'üncülüğü garanti etmiş olduk. O da bir taraftan baktığımızda çok olumlu. Sezon başından itibaren, geldiğimizden bu yana ki Trabzonspor'un, camianın, taraftarımızın ki onlardan bir tanesi benim, bunu her zaman söylüyorum. Bütün bu koşullarda çocukların yaptığı, bu kadronun yaptığı şey çok değerli. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Şimdi Beşiktaş maçı var, yarı final maçı var. Oyuncularımın birçoğu çok yorgun. Bazı mevkilerde şimdi cezalı oyuncularımız da var, hiç oyuncumuz yok. Bazı mevkilerde 2-3 haftadır zaten yoktu. Dolayısıyla zor bir süreçten bence çok iyi geçemedik, daha iyi geçebilirdik" dedi.

'ÖRNEK OLARAK BİRÇOK ŞEY VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Tekke, "Bu maçların arasında çok üzüldüğüm Başakşehir maçı, Alanya maçı daha fazla. Konya maçının ikinci yarısı çok iyi, bu maçın ikinci yarısındaki istek arzu çok iyi. Her şeye rağmen insanların beklentisinin çok çok üzerinde, yeni kurulmuş, yeni yapılanmaya gitmiş bir kadronun insanların, taraftarımızın umutlarını yeşertmesi hatta o yeşertme değil tam çiçek açacağı düşündüğü anlara bile getirmemiz bile önemliydi. Bütün camia olarak bunların hepsini değerlendirip doğru adımlar atmamız gerekiyor. Benim sevincim, mutlu olduğum taraf en azından şehrimi demiyorum ama futbol kamuoyuna örnek olarak birçok şey verdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden önemli ve değerli şeyler yapıldı. Çocuklarımla oyuncularımla gurur duyuyorum. Kolay değildi. İyi geçmemiz gereken yerlerde son periyotta çok istediğimiz geçmedi açıkçası ama çok da sürpriz değil açıkçası. Hatalar hepimiz yaptık ben de çok yaptım. Mesela bugünkü maçın ilk yarısındaki plan. Bana göre belki baskı yaptırmadım, nedeni de oyuncularımın yorgunluğu, onların biraz dinlenmesini sağlamak ve ikinci topa oynamalarını engellemekti. Ama buna rağmen Göztepe'ye de ilk yarı gayet iyi müsaade ettik onlar da gayet iyi oynadı. 1 puanı ben bardağın dolu tarafı olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

'HAKEMLERİN DURUMU ORTADA'

Hakem kararlarına yönelik soru üzerine konuşan Tekke, şunları söyledi:

"Mustafa'nın pozisyonu içerde bana 'alakası yok, faul bile değil' dediler, seyretmedim ama. Benim en çok üzüldüğüm iki pozisyon var. Alanya'ya çok iyi oynadığımız parmak ucuna yani oyunun yorumunda bana göre hiç alakası yok, kurala göre 'penaltı' diyor. İkincisi de buradaki Başakşehir maçı, zamana oynadığımız, kenarda Mustafa'ya attığı çalımdan sonra adam iki eliyle beraber itti ve faul vermedi, o pozisyon gitti. Evet biz hata yaptık ama gitti ve gol oldu. Hakemlerin öyle bir durumu ve tutumu oluyor. Ben bunlardan acayip rahatsız oluyorum. Hakem konuşmak istemiyorum ama rahatsız oluyorum. Yani bu tip kararları başka statlarda veremiyorlar, burada veriyorlar. Burada da yine kendi içimize dönüyoruz. Hakemi yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyansımız olsa belki olmayacak. Burada da bizim eksiğimiz var, ondan sonra bağırıyoruz. Ama ben diyorum ki 'Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum' Hakemlerin durumu ortada yani. Bugün de beni rahatsız eden birçok şey var. Rahatsız ediyor. Hiçbirimiz şunu demiyoruz yani, 'Maç oynanacak hak eden kazanır'. Bugün Göztepe ilk yarı bizden iyi oynadı, kabul. Ben kendimi eleştireceğim. Ama bırak oyun neyi gerektiriyorsa o olsun"

'HAYATIMDA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ DEĞİL İKİNCİLİĞİ KABUL ETMEDİM'

"Fatih gerçekleri konuşunca herkes bir şeyler söylüyor" diyen Tekke sözlerine şöyle devam etti:

"VAR niye var. Mustafa atıldı, Pina, yan hakeme hareket mi yaptı? Kesinlikle kural öyle diyor, izleyin başka yerde 50 tane var. Pina yok, Mustafa yok ne oynayacağız Beşiktaş maçında? 4'üncü hakem, 'sakin' diyor bize. Tabi sakin, sakin kalayım. Sakin kalayım, akşamleyin uyuyamayan bizleriz tabi. Sakin kalalım, tabi sakin kalalım. O konuda konuşacak, çok bir şey yok. Ama ben yine camiamıza söylüyorum. O girer mi, bu çıkar mı, o oynar mı, bu oynamaz mı, falan filan. Öyle değil diyorum oyun, öyle değil. Sizin çocuklarınız, oyuncularınız değerli. İyi işler yapıyorlar. Bundan mutlu olacağız. 3'üncülüğü ben kabul ediyor muyum? Hayatımda üçüncülüğü değil ikinciliği kabul etmedim hiçbir şeyde. Ben yeneceğim. Ama oyun böyle değil. Hayat gerçekten böyle değil. Gerçekler var, Fatih gerçekleri konuşunca herkes bir şeyler söylüyor. Eleştir, eleştir bir şey olmaz. Ne oldu ne veriyorsun. Çok güzel sözler var da; neyse kalsın"

STOİLOV: HAYALİMİZİN PEŞİNDEN YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da hayallerinin peşinden yürümeye devam etiklerini belirterek, "Buraya aslında oyun anlamında Göztepe'nin en iyi yüzünü yansıtmaya geldik. Göztepe kesinlikle takım olarak hiç kimseden çekinmeyen her zaman o yüksek hırslı oyununu oynamaya çalışan bir takım. Bunu da aslında maç içerisinde yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi yaptık orada golü bulduk. Ardından 2-3 tane önemli fırsat var. Maalesef burada ikinci golü bulamadık. İkinci yarı ise rakibimizin 10 kişi olmasına rağmen çok daha sert, çok daha mücadeleye dayanan bir oyun oldu. Burada da aslında yakaladığımız fırsatlar oldu. Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol. Trabzon tabi ki iyi bir takım. Şu anda üzgünüm ama aynı zamanda da üzgün değilim. Çünkü gerçekten takımım burada Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttı. Biz hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı