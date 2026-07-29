Göztepe, Luka Gugeshashvili’yi kadrosuna kattı

Göztepe, PAOK'tan Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Göztepe, PAOK'tan 27 yaşındaki Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'nin 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK FC ile anlaşmaya varmıştır. 29 Nisan 1999 tarihinde Gürcistan'da dünyaya gelen Luka, kariyerinde son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Atromitos Athens forması giydi.

Luka Gugeshashvili'ye ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı