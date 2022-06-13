Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü - Haberler

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Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe Kulübünün hisseleriyle ilgilenen Ankersen, İzmir'de yetkililerle görüştü

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, hisse devriyle ilgili görüşülen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen'le dün bir araya geldiklerini bildirdi.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, hisse devriyle ilgili görüşülen Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı Rasmus Ankersen'le dün bir araya geldiklerini bildirdi.

Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ sahibi Mehmet Sepil'in kulübün hisse devri ile ilgili görüştüğü Ankersen'in, İzmir'e geldiğini söyledi.

Hisse devri ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını, bürokratik işlemlerin sürdüğünü kaydeden Papatya, imza aşamasına gelindiğinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Mehmet Sepil İzmir Spor Haberler

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