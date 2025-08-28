Göztepe, Konyaspor'u Konuk Ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'e etkili bir giriş yaparak sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde bir maç eksiği bulunan Konyaspor 6 puanla dördüncü sırada yer alırken, İzmir ekibi ise 7 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, zorlu maçta rakibini mağlup ederek şimdiden Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Hedef taraftarı galibiyetle buluşturmak

Yeni sezonla birlikte ilk iç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan Göztepe, zorlu maçta golsüz berabere kaldı. Bu karşılaşma dışındaki iki deplasman maçında ise 2 galibiyet almayı başaran sarı-kırmızılılar, henüz taraftarının önünde galibiyet almayı başaramadı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Konyaspor müsabakasını kazanarak bu sezonki ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Ogün ve Godoi forma giyemeyecek

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ogün ve Godoi, yarın oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Slovenya kampında omzundan sakatlanan ve ameliyat edilen sağ bek Ogün Bayrak'ın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, antrenmanda darbeye bağlı sakatlık geçiren Godoi'nin ise birkaç hafta içerisinde takıma dönebileceği öğrenildi.

Gözler Janderson'da olacak

Leipzig'e transfer olan Romulo'nun yerine takıma katılan Janderson, şu ana kadar gösterdiği performansla beğeni topladı. İlk resmi maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan 26 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansın yanı sıra Bokele'nin attığı golde de asist yaparak her iki gole doğrudan katkı verdi. İkinci hafta oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe maçında sahneye çıkamayan Brezilyalı oyuncu, üçüncü hafta ise adeta boş geçtiği haftanın acısını çıkardı. 2-0 kazanılan Karagümrük karşısında 1 gol, 1 asist üreten Janderson, galibiyette büyük rol oynadı. Böylece golcü oyuncu, ilk 3 resmi maçında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Konyaspor müsabakasıyla 4. maçına çıkacak olan Brezilyalı yıldız, takımının en önemli gol silahı olacak. - İZMİR