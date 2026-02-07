Göztepe, Konyaspor maçına hazır
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan çalışmalarda taktiksel oyun ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. Kaptan İsmail Köybaşı sakatlığı nedeniyle maçta oynayamayacak.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun gerçekleştiren takım, ikinci bölümde ise şut çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılılar, bugün özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.
Göztepe'de sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı, maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor