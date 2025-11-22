Haberler

Göztepe, Kocaelispor'u Ağırlıyor

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek. Mücadele 14.30'da başlayacak ve hakem Ali Yılmaz maçta düdük çalacak. Göztepe, ligdeki 12 maçta 22 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor ve en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden İbrahim Sabra'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Göztepe, Galatasaray ile birlikte 6 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

