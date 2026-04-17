Göztepe, Kocaelispor deplasmanında galibiyet arayacak

SÜPER Lig'de üst üste evinde çıktığı son 2 maçta Galatasaray'a 3-1 yenilip, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Göztepe, yarın 30'uncu hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda Ali Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ligde averajla RAMS Başakşehir FK'nın bir basamak gerisinde 6'ncı sırada yer alan 47 puanlı İzmir ekibi, 35 puanla 9'uncu sırada bulunan Kocaelispor'u yenerek Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren kaptan sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanıp oyundan alınan stoper Malcom Bokele ise büyük ihtimalle sahadaki yerini alabilecek. Sezonun ilk yarısında Isonem Pak Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sona ermişti. Teknik direktör Stanimir Stoilov zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılacaklarını ifade etti.

