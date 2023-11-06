Göztepe, Kocaelispor'a mağlup olarak sıralamada geriledi

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de gol dahi yemeden üst üste 5 galibiyetle ikinci sıraya tırmandıktan sonra evindeki kritik randevuda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Göztepe rakiplerine geçildi. Göz-Göz, en yakın rakibine iç sahada mağlup olduğu haftada diğer rakiplerinin de kazanmasıyla Süper Lig hattından inerek kendisini beşinci sırada buldu. Ligde Kocaelispor 23 puanla ikinciliği devralırken, lider Eyüpspor da 4-1'lik Adanaspor galibiyetiyle 27 puana ulaşıp, 20 puanda kalan Göztepe'ye 7 puan fark attı. Bandırmaspor, Altay'ı 2-0'la geçerken 22 puanla üçüncülüğe çıktı. Bodrum FK ise Manisa FK mücadelesini 2-0 kazanıp İzmir temsilcisini genel averajla solladı. Sarı-kırmızılı ekip bu hafta Erzurumspor FK deplasmanında kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmaya çalışacak.