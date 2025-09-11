Haberler

Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktiksel çalışmalarla şekillendi.

İzmir temsilcisi, 14 Eylül Pazar günü Kayserispor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
