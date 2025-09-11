Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştiren takım, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma yaptı.

İzmir temsilcisi, 14 Eylül Pazar günü Kayserispor'un konuğu olacak.