Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

İngiliz ekibi Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan Fildişi Sahilli golcünün büyük ihtimalle karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı kaydedildi. Sakatlığından dolayı bir türlü forma giyemeyen Japon orta saha Matsuki de tamamen iyileşti. En çok merak edilen futbolcuların başında gelen 21 yaşındaki Matsuki'nin yanı sıra bir diğer orta saha oyuncusu Brezilyalı Victor Hugo da hazır hale geldi. Hem milli arayı hem de geçen haftayı boş geçen Göztepe'de sakat ve hazır olmayan futbolcuların büyük bir bölümü takıma katıldı. Kaleci Arda dışında tam kadro çalışan teknik direktör Stanimir Stoilov'un da uzun maraton öncesi eli oldukça güçlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor