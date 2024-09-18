Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 5'inci haftayı bay geçiren Göztepe, Kayserispor ile oynayacağı maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği biletler tükendi. Yeni transferler Fofana, Matsuki ve Victor Hugo'nun takıma katılmasıyla Göztepe'nin kadrosu güçlendi.

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 5'inci haftayı bay geçiren Göztepe, pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, taraftarları heyecan sardı. İç sahada taraftar desteğiyle bu sezon yalnız 17 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi ağırlayan Göztepe'de uzun bir aradan sonra takımlarına kavuşacak futbolseverler hafta başında satışa çıkan biletleri tüketti. Sarı-kırmızılılarda gözler özellikle yeni transferler Datro Fofana, Kuryu Matsuki ve Victor Hugo'ya çevrildi. Pazartesi günü yüzlerce Göztepe taraftarının havalimanında karşıladığı Fofana'nın hazır olduğu bildirildi.

İngiliz ekibi Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan Fildişi Sahilli golcünün büyük ihtimalle karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı kaydedildi. Sakatlığından dolayı bir türlü forma giyemeyen Japon orta saha Matsuki de tamamen iyileşti. En çok merak edilen futbolcuların başında gelen 21 yaşındaki Matsuki'nin yanı sıra bir diğer orta saha oyuncusu Brezilyalı Victor Hugo da hazır hale geldi. Hem milli arayı hem de geçen haftayı boş geçen Göztepe'de sakat ve hazır olmayan futbolcuların büyük bir bölümü takıma katıldı. Kaleci Arda dışında tam kadro çalışan teknik direktör Stanimir Stoilov'un da uzun maraton öncesi eli oldukça güçlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Victor Hugo Kayserispor Futbol Yaşam Spor

Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

Narin'i kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });