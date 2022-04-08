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Göztepe, Kayserispor maçına hazır

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabaka için son antrenmanını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabaka için son antrenmanını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Yukatel Kayserispor karşılaşmasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Kayserispor, Göztepe, Spor, Haberler

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