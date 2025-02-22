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Göztepe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Takım, antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaparken, ikinci bölümde taktiksel oyun çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, yarın saat 13.30'da Kadir Has Şehir Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu müsabakanın hazırlıklarını da tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İkinci bölümde taktiksel oyun yapılarak çalışmalar sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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