Göztepe, Kayserispor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'e etkili bir giriş yaparak sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Göztepe, 5. haftada yarın saat 17.00'de deplasmanda Kayserispor ile oynayacak. Karşılaşma öncesinde 1 maç eksiği bulunan Kayserispor 2 puanla 14. sırada yer alırken, İzmir ekibi ise 8 puanla 3. basamakta yer alıyor. Yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, zorlu maçta rakibini mağlup ederek şimdiden Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Dış sahada kayıp yaşanmadı

Yeni sezona deplasmanda sergilediği kusursuz performansla başlayan Göztepe, ilk hafta Çaykur Rizespor'u dış sahada 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. 2. haftada Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 3. hafta konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçti. 4. haftada Konyaspor'u ağırlayan İzmir temsilcisi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu başarılı grafiği Kayserispor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor.

Ogün yok, Godoi döndü

Göztepe'de sezon öncesindeki Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak'ın tedavisi sürerken, geçtiğimiz haftalardaki antrenmanda darbe alarak sakatlanan Godoi ise takımla çalışmalara başladı. Durumunun iyi olduğu belirtilen savunma oyuncusunun, teknik ekibin görev vermesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. - İZMİR