Göztepe, Kasımpaşa'yı 2-0 Mağlup Etti

(ANKARA) -Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-0 kazandı

Trendyol Süper Lig'in 12. hafatsında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.

Konuk Takım Göztepe, 52. ve 55. dakikalarda Juan Santos'un attığı gollerle Kasımpaşa karşısında 2-0 üstünlük sağladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.