Haberler

Göztepe'nin takım kaptanı İsmail Köybaşı, futbolu bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Kulüp, Köybaşı'nın yeni dönemde farklı bir görevle takıma katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın kariyerini noktaladığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz. İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raketinde Filistin, kortta güç! Zeynep Sönmez Wimbledon'a damga vurdu

Raketinde Filistin, kortta güç! Bicepsleriyle ağızları açık bıraktı
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı

Yaşlı kadını vahşice öldüren katil, tanıdık çıktı
İzmir'de yediemin otoparkında yangın: 50 motosiklet ve 12 araç yandı

Neredeyse sağlam araç kalmadı
Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap

Elini öpmek isteyen çocuğa verdiği yanıt güldürdü
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi

Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' deyip ligden çekildi
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!