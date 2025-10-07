Göztepe, Kadınlar Kupa Voley'de Aydın Büyükşehir ile Karşılaşıyor

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, Kadınlar Kupa Voley 3'üncü Grup ilk maçında yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 15.30'da başlayacak. İzmir temsilcisi perşembe günü ise Bahçelievler Belediye ile kozlarını paylaşacak. Grupta lider olan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

