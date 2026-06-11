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Göztepe'nin kadın sutopu takımı sezonu çifte kupayla tamamladı

Göztepe'nin kadın sutopu takımı sezonu çifte kupayla tamamladı
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Göztepe Kadın Sutopu Takımı, 2025-2026 sezonunda hem Avrupa Challenger Kupası'nı hem de Kadınlar 1. Lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı.

Göztepe Kadın Sutopu Takımı, 2025-2026 sezonunu hem Avrupa hem de ligde şampiyonlukla tamamlamayı başardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Malta'da mart ayında düzenlenen Avrupa Challenger Kupası Finalleri'nde Hırvatistan temsilcisi VK Jadran Split'i mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Göztepe, ligde de mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla kapattı.

Ligde sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Göztepe, tarafsız sahalarda oynanan Altın Grup'ta iki etabı da namağlup tamamlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Nevşehir Belediyespor ile karşılaşan İzmir temsilcisi, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Final serisinde Galatasaray Zena ile karşılaşan Göztepe, İzmir'de oynanan ilk 2 karşılaşmayı 17-12 ve 22-11'lik skorlarla kazanarak seriyi 2-0'a getirdi.

Serinin İstanbul'da oynanan üçüncü maçını 8-6, dördüncü karşılaşmasını ise normal süresi 9-9 tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucunda kaybeden Göztepe, şampiyonluk umudunu sahasındaki son maça taşıdı.

Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda dün oynanan karşılaşmanın normal süresi, 10-10 berabere tamamlandı. Penaltılarda Galatasaray Zena'yı 5-4 mağlup eden Göztepe, seriyi 3-2 kazanarak Kadınlar 1. Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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