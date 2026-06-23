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Göztepeli Jeferson, Partizan yolunda

Göztepeli Jeferson, Partizan yolunda
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Göztepe, beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı forvet Jeferson Santos'u (Jeh) satın alma opsiyonuyla Sırbistan ekibi Partizan'a kiralamak için prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe, forvet oyuncusu Jeferson Santos'u (Jeh) satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Sırbistan ekibi Partizan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, forvet hattındaki oyuncu sayısının artmasının ardından kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırma kararı alırken, devre arasında 2.5+1 yıllık sözleşmeyle transfer ettiği Jeferson Santos (Jeh) için de ayrılık sürecini başlattı. Beklenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı futbolcuya Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Partizan talip oldu.

Tarafların, 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, Partizan'ın futbolcuyla da her konuda el sıkıştığı belirtildi. Son detayların görüşülmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu ayrılığın gerçekleşmesi halinde Göztepe; Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev, Uğur Kaan Yıldız ve Mateusz Lis'in ardından bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmış olacak.

Öte yandan Göztepe formasıyla 16 maça çıkan Jeferson Santos (Jeh), Süper Lig'de 2 gol kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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