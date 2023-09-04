Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Göztepe, ligdeki ilk galibiyetini bu maçta aldı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul
Altay : Eren Karataş, Salih Sarıkaya (Dk. 69 Ali Kızılkuyu), İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam (Dk. 86 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Onur Efe (Dk. 75 Mehmet Gündüz), Caner Baycan (Dk. 86 Yusuf Tekin), Paixao
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Nielsen, Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Yunus Emre Gedik (Dk. 81 Fıratcan Üzüm), Celil Yüksel (Dk. 90+1 İzzet Furkan Malak), Yalçın Kayan, Aliou Traore (Dk. 90+1 Tijanic), Messaoudi, Diouf (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş)
Gol: Dk. 90+7 Atınç Nukan (Göztepe)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Atınç Nukan (Göztepe), Dk. 90+11 Murat Uluç (Yedek kulübesinde) ( Altay )
Sarı kartlar: Dk. 17 Yalçın Kayan, Dk. 28 Ogün Bayrak, Dk. 45+3 Nielsen, Dk. 57 Radomir Kokovic (Teknik direktör), Dk. 87 Fıratcan Üzüm (Göztepe), Dk. 28 Caner Baycan ve Ayhan Tuna Üzümcü (Teknik direktör), Dk. 59 Tolga Ünlü, Dk. 61 Salih Sarıkaya, Dk. 83 İbrahim Öztürk, Dk. 90+7 Zeki Yıldırım ( Altay )
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Göztepe, ligde ilk galibiyetini Altay karşısında aldı. Uzatma bölümünde takımının galibiyet golünü atan Atınç Nukan, gol sonrası sevincinin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından ikinci sarı kartını gören Atınç Nukan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Atınç Nukan'ın sahayı terk ettiği sırada iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.