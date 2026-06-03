Haberler

Göztepe, Armstrong'u resmen açıkladı

Göztepe, Armstrong'u resmen açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, İngiltere Championship ekibi Bristol City'den İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe, yaz dönemiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibi, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sinclair Armstrong Göztepe'mizde. Kulübümüz, İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Haziran 2003 tarihinde İrlanda'da dünyaya gelen Armstrong, kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giydi. İrlanda Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da görev alan Armstrong, kariyerini artık sarı-kırmızı renklerimiz altında sürdürecek. Sinclair Armstrong'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Mahkemeye damga vuran sözler: Babam eşimin üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı

"Babam eşimin üstüne oturdu, bıçaklamaya başladı"
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada

Tutanak tutmak isterken hem dayak hem de ceza yedi
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı

Taraftarlara müjde! Anlaşma sağladığı golcünün ismini açıkladı
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış
Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor

Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka