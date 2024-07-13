Göztepe, İngiltere takımı Charlton Athletic'e mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Slovenya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İngiltere takımı Charlton Athletic'e 3-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar kampın ilk hazırlık maçında TSİ 14.00'te İngiliz ekibi Charlton Athletic FC ile karşı karşıya geldi. Charlton, ilk yarıyı Tyreece Campbell ve Daniel Kanu'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 61. dakikada Nazım Sangare'nin golüyle farkı bire de indirse, 65. dakikada Alex Mitchell'in golüne engel olamadı ve fark tekrar ikiye çıktı. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmadı ve müsabaka Charlton Athletic'in 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeni transferler forma şansı buldu

Göztepe'de yeni transferler de ilk maç heyecanını yaşadı. Takıma yeni katılan Djalma Silva, Isaac Solet, Koray Günter ve Nazım Sangare karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, kaleci Ekrem Kılıçarslan ise 66. dakikada Arda Özçimen'in yerine oyuna dahil oldu. Böylece yeni transferler sarı-kırmızılı formayla ilk maçlarına çıkmış oldu. - İZMİR