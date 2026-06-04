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Göztepe Armstrong'u vitrine çıkaracak

Göztepe Armstrong'u vitrine çıkaracak
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Süper Lig ekibi Göztepe, İngiltere Championship takımı Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'u 1,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe ilk dış transferini golcü Sinclair Armstrong'u alarak gerçekleştirdi. İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 5 senelik sözleşme imzalanırken, sarı-kırmızılılar futbolcu için kulübüne 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi.

Geride kalan sezonda Bristol City'de 45 maçta 4 gol atan Armstrong'u geçen seneden bu yana isteyen Göztepe, genç futbolcuyu vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Son 2 yılda Romulo başta olmak üzere, Emersonn ve Juan'ı özellikle Avrupa futboluna tanıtan sarı-kırmızılılar potansiyelini yüksek gördüğü Armstrong'u da sezon biter bitmez kadrosuna dahil etti. Kariyerinde İrlanda ve İngiltere'de forma giyen Sinclair Armstrong bir sezonda en fazla 4 gol atabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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