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Göztepe ile Manisa FK Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Manisa FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Manisa FK'nın penaltı atışı kaleci Lis tarafından kurtarıldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Dura

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Nielsen (Dk. 62 Messaoudi), Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 77 Celil Yüksel), Yalçın Kayan (Dk. 56 Turgay Gemicibaşı), Ahmed Ildız (Dk. 77 Mamah), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 62 Tarkan Serbest), Romulo

Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Dokanovic, Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+5 Bekir Karadeniz), Topalli (Dk. 72 Lima), Kerim Frei (Dk. 72 Diallo), John Mary (Dk. 90+5 Graovac)

Sarı kartlar: Dk. 14 Heliton (Göztepe), Dk. 26 John Mary, Dk. 58 Burak Altıparmak, Dk. 82 Lima, Dk. 83 Erhan Erentürk, Dk. 84 Sinan Osmanoğlu, Dk. 85 Muhammet Ensar Akgün ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın açılış maçında Göztepe ile Manisa FK 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Manisa FK'de John Mary'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Lis topu kurtardı. Araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Kaynak: AA / Spor

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