Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çift idmanla devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, sabah kuvvet çalışmaları ve koşu ile antrenmanı tamamlarken, akşam pas çalışması ve taktiksel oyunla günü sonlandırdı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan takım, sahada gerçekleştirilen koşu çalışmalarıyla antrenmanı sonlandırdı.
Akşam antrenmanında ısınma çalışmalarının ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, günü taktiksel oyunla bitirdi.
